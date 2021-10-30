住宅担保贷款利率时隔2年零6个月首次突破3%. October. 30, 2021 07:38. by 朴熙昌记者•李相桓记者 ramblas@donga.com,payback@donga.com. 上月，银行界的住宅担保贷款平均利率创下了4年零10个月以来的最高涨幅，达到了年均3%的水平。因为，韩国银行上调了基准利率，而且由于加强对家庭贷款的限制，各银行纷纷减少优惠利率并上调加算利率，从而提高了“贷款门槛”。预计，随着信用贷款利率也超过4%，贷款者的利息负担将进一步加重。 29日，据韩国银行统计，9月份银行界的住宅担保贷款(以新办理额为准)平均年利率为3.01%。这是自2019年3月(3.04%)以后时隔2年零6个月，住宅担保贷款利率首次突破3%。利率在一个月内上涨0.13个百分点，是自2016年11月(0.15个百分点)以来的最大涨幅。一般信用贷款利率也比前一个月上升0.18个百分点，达到4.15%，2年零3个月以来首次超过了4%。 韩国银行金融统计组组长宋载昌说：“8月上调基准利率的影响反映到市场利率上了，为管理家庭贷款，各大银行纷纷减少优惠利率也产生了影响”，“按照金融当局的追加家庭负债对策，今后会出现优惠利率缩减和附加利息上升等情况，贷款利率上升的可能性已然打开。”进入本月以来，随着贷款利率急剧上升，商业银行的住宅担保贷款最高利率甚至超过了年5%。

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