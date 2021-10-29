餐厅数量由国家决定？李在明的荒唐想法. October. 29, 2021 07:33. . 共同民主党总统候选人李在明提出了实施由政府规定饭店数量的制度的可能性。这是反宪法、反市场的想法。李在明前天在首尔市冠岳区传统市场举行的小工商业者和个体户座谈会上表示：“我有一个想法，要不要搞饭店许可总量制。”李在明说，“因为说是侵害自主性，不能搞，但总量制不是坏事，”“这需要哲学争论，但我认为（总量制）是必要的，”甚至补充说明称“善良的国家需要善良的限制”。由此来看，这不能看作是即兴的想法。 个体营业的过度竞争虽然有必要改善，但在自由市场经济体制下，由政府控制具有代表性的个体营业领域———饭店的数量及其开业与停业，是无法想象的想法。也十分担心它会侵犯宪法规定的择业自由。甚至可能会发生向政府支付创业许可费用的事情。即使有必要进行个体营业结构的调整，也应该由市场根据竞争力和负债偿还能力自行处理。政府应该做的事情就是支援并营造环境，使这一过程顺利进行。 李在明在自己的发言引起风波后仅过一天就让步说：“不是说要马上实行，而是有必要考虑。”但是不能轻易放过李在明的发言，因为他提出的其他公约中也带有强烈的政府万能主义色彩。向全体国民发放100万韩元的“基本收入”、建造100万套公租房提供给无住宅者的“基本住房”、低息借给每人1000万韩元的“基本贷款”承诺，都是不仅在现实中不可能筹措到财源，也是因为民粹主义而崩溃的南美社会主义国家才会实施的政策，在执政党内部也受到了批评。 李在明在解释总量制发言时添加了一句：“不能容忍以自由的名义造成危险的放任。”但是，包括创业在内的经济自由，与财产权一道，是支撑自由民主主义的基础。投资自己财产谋取利益的自由、放弃事业的自由，都是国家应该保护的国民的基本权利。自己再怎样是“善良的国家”，也不能随心所欲地侵害或予取予夺。李在明应该在国民面前坦白威胁市场经济基本原理的发言的真正意图，并纠正错误的想法。

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