对弱者较弱的克利夫兰骑士队，对强者连续取得3连胜. October. 29, 2021 07:33. by 金培中 wanted@donga.com. 美国职业篮球(NBA)克利夫兰骑士队正气势如虹。 28日，克利夫兰骑士队在美国加利福尼亚州洛杉矶斯台普斯中心举行的与洛杉矶快船队的比赛中，以92比79获胜。这是自开赛2连败后的3连胜。 就像鬼怪队一样。在对阵孟菲斯灰熊、夏洛特黄蜂等上个赛季未能进入季后赛(PO)的球队时败北的克利夫兰骑士队战胜了亚特兰大老鹰、丹佛掘金等进入上赛季PO的强队。面对上个赛季以西部第4位进入PO的快船队，科林•塞克斯顿(26分，7个篮板球，3次抢断)和达柳斯•加兰(16分，4个篮板球，6次助攻)等猛将表现出色，从比赛初期开始就一直保持领先。快船队的当家球星保罗•乔治当天以30%的低命中率只拿下了12分和10个篮板球。 另外，本赛季备受期待的“超级球队”们双双被擒获。勒布朗•詹姆斯缺阵的洛杉矶湖人队以115比123负于俄克拉荷马雷霆队。在第2节刚开始，湖人队一度将比分优势拉大到26分，看起来将轻松取胜，但在第3节场上风云突变，俄克拉荷马雷霆队本节拿到41分，一举反超了比分。据ESPN报道，在过去的25年里，湖人队领先25分以上的比赛共有230场，但此前从未输过。对于湖人队来说，这是历史性的大逆转失利。布鲁克林篮网队以93比106负于迈阿密热火队。

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