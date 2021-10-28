罗丹矛盾的选择. October. 28, 2021 07:31. . 奥古斯特·罗丹因58岁时完成的奥诺雷·德·巴尔扎克雕像而陷入政治危机。虽然现在被评价为“19世纪最伟大的雕塑”，但当时却受到了强烈的指责，遭受了被订货人拒绝的羞辱。还卷入了敏感的政治丑闻。到底发生了什么事？ 为了偿还巨额债务而日夜写作的巴尔扎克在51年的人生中留下了100多部作品，成为了法国现实主义文学的巨匠。1891年，法国文人协会委托罗丹制作纪念巴尔扎克去世50周年的雕像。这多亏了被选为协会新任会长的埃米尔·佐拉的推荐。包括4年的事前调查，罗丹为完成作品足足付出了7年。他不仅研究了巴尔扎克的脸和体型、穿过的衣服，还研究了他的性格和生活习惯，最终版本的石像在1898年沙龙展上亮相。 看到作品的人都感到惊愕。雕像是披着执笔斗篷、在月光下站着的文人样子，省略了细节描写，表现得非常粗放，因此遭到了“像雪人或蟾蜍”的嘲弄。协会认为这一作品不仅没有对伟大文人的敬畏，反而会让人产生羞辱感，拒绝接收作品。同行的艺术家们出面帮助罗丹。为制作青铜像而展开募捐活动，这反而使罗丹陷入了困境。因为大多数募捐参与者都是德雷福斯的支持者。当时，法国社会因被扣上间谍罪名的犹太裔年轻军官德雷福斯事件，两极分化。具有反犹太主义情绪的保守主义者主张德雷福斯有罪，进步知识分子则针锋相对地表示无罪。属于德雷福斯反对派的罗丹只能感到为难。 最终，罗丹选择了与指责自己作品的人站在一起的道路。返还作品价钱后，他把雕像保管在家中直到去世。石膏像改作青铜并在世上露面，是在罗丹去世22年后。

한국어