只留给下届政府一屁股债的文在寅最后一次施政演说. October. 26, 2021 07:35. . 文在寅总统昨天在任期最后一次发表了预算案施政演说。在此场合，他介绍了扩大编制的604万亿韩元规模明年预算案，并阐明了对全盘国政的感想。现政府5年来，政府支出增加了50%，国家债务历史上首次超过了1000万亿韩元。政府在任期内一直用债务增加善心福利和雇用预算。有批评说，最后的施政演讲也充满了“花钱的理由”。“财政民粹主义”造成的负担将留给下届政府和国民。 文在寅总统表示：“明年的预算是为了从新冠危机中完全恢复日常生活和民生的预算。”即使考虑到新冠疫情，现政府的财政运用也接近不及格。突破200万亿韩元的福利、雇用预算集中在一次性现金支援上。在4年的时间里，约100万亿韩元用于工作岗位预算，但放弃求职的人却创下了历史最高纪录。每当需要资金时，比如应对新冠疫情等，就以“财政稳固”为由增加预算的方式予以应对。根本没有努力去减少不必要不着急的支出。 大手大脚的开销正在成为国民的负担。雇佣保险费将继2019年之后，明年再次上涨。这是因为雇佣基金被用于短期工作岗位项目，导致赤字累积。随着“文在寅关怀”无理地增加健康保险适用对象，保险费率连续5年上升。甚至健康保险财政在下届政府面临枯竭的危机。尽管如此，文在寅总统仍表示：“大幅降低了国民的医疗费负担。”正因为如此，才会有人说他是在自吹自擂。在政府财政中最难减少的是公务员的人头费和年金。现政府增加了约12万名公务员。这超过了前两届政府增加的公务员的两倍。高费用结构越来越固定，却回避年金改革。也就是说，现政府发了善心，课题却交给了下届政权。 文在寅总统表示：“税收规模可能会比向国会提交预算案时进一步扩大。”但是，经济条件不容税收乐观。供应链危机、物价上涨、美国紧缩政策等可能会动摇国内景气。应该保守地处理税收，管理支出。但是，管理国家债务的财政准则也没能越过国会的门槛。 政府迟迟才表示“国家的资金正在枯竭”，但并未停止扩大预算。文在寅总统表示：“为了实现财政健全性和协调，煞费了苦心。”但国民很难接受。下届政权背负了很多债务，面临着到处要用钱的状况。所有这些负担最终只能由企业和国民承担。

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