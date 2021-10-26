韩国庆典. October. 26, 2021 07:36. by 兪載東 jarrett@donga.com. 上周日的24日(当地时间)，位于美国纽约曼哈顿中心的联合广场。Netflix人气电视剧《鱿鱼游戏》相关活动在这里举行。参加“椪糖游戏”活动的市民们为了找出自己想要的形状，用别针认真地刮起了焦糖饼。现场还看到了像电视剧中的演员李政宰一样，为了尽快融化焦糖饼，用舌头舔的样子。活动现场一侧举行了“一二三木头人”活动。孩子们避开穿着和电视剧里的人偶相似衣服的主持人的眼睛，一步一步向前迈进。从上午开始，数百名纽约市民聚集到鱿鱼游戏相关展位，盛况空前。 “韩国庆典”活动每年都由纽约韩人会举办，目的是向美国社会宣传韩国文化。当天的活动聚集了数千名市民，比往年多。虽然也有很多当地侨民前来参观，但参加者和前来参观的人中，非韩裔纽约市民也占一半左右。 当天在广场上还举行了60多名纽约市民参加的“摔跤王争夺战”。纽约大韩摔跤协会会长金相铉(音)表示：“参加者中也有很多不是韩国侨民的美国青少年和女性。摔跤最近在韩国再次受到欢迎，在美国似乎也感受到了韩国传统文化的趣味，感到很满足。” 在由农水产食品流通公社(aT)准备的“辛奇(韩式泡菜)宣传馆”中，市民们利用白菜和辣椒粉等食品材料制作泡菜。活动现场还准备了独岛和东海宣传馆，还举行了盘索里和K-Pop演出、跆拳道示范、书法写作、韩服体验等各种活动。纽约韩人会会长查尔斯•尹表示：“准备的纪念品早早就卖光了，很多市民都参与其中，感到非常高兴。”

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