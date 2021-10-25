疫苗接种率突破70%，应修补居家治疗漏洞，走向“与新冠共存”. October. 25, 2021 07:19. . 截至前天下午2点，韩国的新冠疫苗接种完成率达到了70%。这是2月26日以疗养医院入住者等为对象开始接种疫苗后，时隔8个月取得的成果。70%的接种完成率是韩国政府作为实施将防疫体系阶段性地转换为恢复日常的“与新冠共存”的前提条件提出的数值。从现在开始，要落实新的防疫课题。 接种率达到70%是比韩国早3个月左右、从去年12月开始接种疫苗的英国、美国、以色列、德国、法国等国家至今也没有实现的数值。美国停留在56%左右，英国、德国等国也停留在65%左右。我们之所以能够逆转接种率，是因为有明智的国民，他们认为除了疫苗接种之外很难度过此次危机，所以积极参与了接种。另外，优秀的医疗基础设施和保健医疗人力的献身性努力，才得出了这样的结果。 政府预告最快将从下月初开始转变为“与新冠共存”防疫体系。防疫政策的中心不是减少确诊患者，而是减少致命率，将损失降到最低。在“与新冠共存”时期，随着保持社交距离等防疫规定的放宽，确诊患者将比现在大幅增加。为了稳定地管理这种情况，最重要的是无懈可击地准备现有的隔离治疗体系以及无症状、轻微患者的居家治疗体系。 但就在转变为“与新冠共存”之前，根据防疫当局的方针接受居家治疗的60多岁新冠患者于21日死亡。这是自1月实施居家治疗以来，国内首次出现居家治疗患者死亡的情况。该患者因情况恶化而报案，但由于不知道是居家治疗者，先是普通急救队出动，后来专门急救队再次出动，在此过程中，医院的分配也被推迟。这种事情不能再重演了。 9月25日，韩国单日新增新冠确诊患者3271人，达到顶点，其后减至1000多人，但如果因“与新冠共存”防疫措施松懈，可能会增加到数万人。为此，应该充分扩充管理居家治疗对象的医疗机关，并彻底整顿移送体系。即使进入“与新冠共存”，在室内也要戴上口罩，国民也不能急于回到“疫情前的日常生活”。“与新冠共存”是该走的路，现在我们还站在门口。

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