《我的名字》主演韩素希：“得到世界的关注很神奇”. October. 21, 2021 07:20. by 孫孝珠 hjson@donga.com. “我好像通过这部作品感受到了演戏时最大的快乐。不像韩素希的反应最好。” Netflix(奈飞)原创电视剧《我的名字》(My Name)的主演韩素希(饰演尹智宇)在20日的视频采访中多少有些兴奋地说出了上述内容。《我的名字》自15日公开后，从17日开始在奈飞电视秀部门的流媒体排名中保持世界第4的位置，人气很高。全世界对主人公韩素希的关注也在提高。 她就各国关注作品和自己的情况表示：“这种感觉非常神奇。电视剧《鱿鱼游戏》似乎为各国关注韩国电视剧创造了契机。”她还说：“与无间道等现有的卧底题材不同，《我的名字》的主人公是女性，因此很多人都很关注。” 韩素希在《我的名字》中表现出的不亚于格斗选手的动作演技受到了好评。特别是她展现了与让人熟知自己名字的电视剧《夫妻的世界》中出轨女吕多景角色180度大转变的演技，成功变身后，有人评价说“演员韩素希的人生将以出演《我的名字》为契机完全改变”。自称“连运动的运字都不知道的人”的韩素希说：“此次的作品给自己任务后，成为了试验自己极限的契机”，“看到我的新面貌后感到新奇的反应非常好。”对于受到好评的动作演技，她笑着说：“听到周围很多人说‘打得好，打得好’。” “动作练习了3个月，所以拍摄时负担并不大。我觉得在拍摄动作场面时不要害怕。我觉得这很好地反映了自己沉迷于什么东西就不顾一切的性格。通过这部作品，似乎有点突破了我的潜力。”在共8集的电视剧中，每集都有高强度的动作场面，因此在拍摄过程中受伤也很多。对此，韩素希开玩笑说：“如果能出演第二季，我可能会死。到时应该会让大家看到超能力。哈哈。” 虽然成功地展现了高强度的动作演技，但是比起演技本身，她华丽漂亮的外貌仍然受到了更多的关注。但她把自己的外貌形容为“空壳子”。 “比起从外观上展示我，我更想展示自己更多不同的样子，想更多地展示只有我知道的方面，即使不那么漂亮。通过这部作品，动力似乎得到了明确。我想以拉开帷幕的样子靠近大家。”

한국어