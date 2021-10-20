尽管朝鲜发射潜射导弹，韩国也未能把“挑衅”说出口. October. 20, 2021 07:29. . 韩国军方表示，朝鲜昨天上午在咸镜南道新浦以东海域向东部海域发射了一枚疑似潜艇发射弹道导弹的短程弹道导弹。这是朝鲜自2019年10月发射“北极星-3型”后，时隔两年再次发射潜射导弹。韩国政府在举行国家安全保会常任委员会会议后，通过青瓦台表示“深感遗憾”。 潜艇搭载的潜射导弹可以避开敌人的雷达网秘密接近并进行核攻击，被称为改变战争局势的“游戏规则改变者”。与战略轰炸机、远程弹道导弹一起是“核三轴”。因此，发射潜射导弹与朝鲜今年此前的挑衅不同，是具有威胁性的信号。朝鲜在2019年板门店朝美首脑会晤中承诺停止核试验和发射远程弹道导弹，这确实起到了防止韩半岛局势恶化的安全保障作用。但由于发射潜射导弹，水位上升到了“红线”的下方。 最令人担忧的是，此次挑衅是在韩美两国为引导朝鲜对话而努力的情况下进行的。19日，韩美两国朝核问题首席代表在华盛顿会面，同一天，韩美日情报首长在首尔会面。美国就对话向朝鲜提出了具体提议，对终战宣言也表现出比以前灵活的立场。但朝鲜却给这种氛围泼冷水。 目前还无法预测此次武力示威是为了走向更大的挑衅的垫脚石，还是为了在对话之前扩大局面的老套战略。要想正确应对这种难以捉摸的朝鲜动向，必须坚定原则。但是，针对朝鲜的“硬撑行动”，继宣布战争结束后，又提到了支援疫苗的问题，韩国政府还有气无力地对朝鲜发射用于打击韩国的潜射导弹表示“深感遗憾”，而不是称之为“挑衅”。上个月，金与正将文在寅总统提及“朝鲜挑衅”视为问题后，该表述就消失了。如果像这样按照朝鲜的意图被牵着鼻子走，对话的门槛会越来越高，平壤的态度只会变得更加狂妄。

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