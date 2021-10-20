加害者的伤口. October. 20, 2021 07:29. . 有宽容的人。甚至对伤害自己的加害者也宽容的人。爱尔兰作家莎莉·鲁尼撰写的《普通人》的主人公玛丽安就是如此。她在学校总是被排斥。有两个男生尤其如此。他们中的一个在其他学生聚在一起的时候，把她的小胸称为“扁胸”，并互相在耳边窃窃私语。他们还做了更过分的事。这是上初中和高中时发生的事情。那是18岁左右。 她毕业几年后原谅了他们。加害者之一死了，导致她无法原谅，但另一个道歉后立即原谅了。如果能提前原谅自杀的朋友，该有多好。他心里肯定也是很抱歉的。她之所以宽容，是因为她认为伤口不仅发生在受害者身上，还会对加害者、也许对加害者造成更大的伤害。 “残忍之举不仅会伤害受害者，也许还会给凶手造成更深更永久性的伤害。”虽然这似乎是无稽之谈，但如果将人视为善良和伦理的存在，这是完全可能的想法。她认为受害者通过痛苦和伤痛也学习到了，加害者也会随着做出错误之举而“知道一些无法忘记的东西”。这就是她可怜那些对她做错的人的原因。她坚信，无论是加害者还是受害者，都会通过伤痛来学习和改变。 考虑到在完全不是受害者也向加害者扔石头的虐待性文化，她对人类本性的乐观可能显得有些天真。但是作为受害者的她所表现出的耀眼的宽容，以及这种宽容所假设的加害者善良的伦理本性，都是我们人类的一部分。仅凭这一点，人类已很美丽。

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