《纽约时报》：“FDA今天批准扬森-莫德纳加强针”. October. 20, 2021 07:30. by 李恩澤 nabi@donga.com. 《纽约时报》(NYT) 18日(当地时间)报道说，美国食品药品监督管理局(FDA)计划允许将目前已完成接种的新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫苗和其他种类的疫苗作为追加接种(加强针)使用。 据《纽约时报》报道，FDA计划于20日分别批准莫德纳和扬森疫苗的加强针接种。辉瑞加强针上个月得到了批准。FDA计划同时允许接种被称为“混合注射(Mix and match)”的“混合加强针”。《纽约时报》报道说，但计划尽量用加强针接种同一制造商的疫苗。 此前，美国国立保健院(NIH)表示：“据自家的研究结果显示，如果接种扬森疫苗的人用加强针注射莫德纳疫苗，在半个月之内抗体就会增强至原来的75倍。”相反，“扬森接种+扬森加强针”组合的抗体增加量仅为原来的4倍。“扬森+辉瑞”组合的抗体增加量比“扬森+莫德纳”组合少，比“扬森+扬森”组合多。 目前，美国接种扬森疫苗的人口为1500万人，接种莫德纳疫苗的人口为6950万人，接种辉瑞疫苗的人口为1.450亿人。专家一直指出，由于每个制造商的疫苗生产规模和力量都不同，因此，如果强制用加强针注射同一种类的疫苗，供应可能会出现问题。

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