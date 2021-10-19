恐怖袭击和21世纪. October. 19, 2021 07:24. . 美军正在撤离的阿富汗喀布尔机场发生了恐怖事件，一个月后，在北部昆都士省清真寺发生了“伊斯兰国呼罗珊”制造的自杀式爆炸恐怖事件，造成180多人伤亡。 根据生活中体验到的经验性真理，没有根据的乐观是不会实现的，没有原因的不吉一定会成为现实。在目前的状态下，阿富汗事态最积极的进展是塔利班政权与以前不同，发挥灵活性，响应国际援助和要求，在内政上发挥开放和灵活的态度。但这种愿望更像是小说。最坏的假设是塔利班政权分裂，在这种情况下“伊斯兰国”成为最大势力。虽然像是恶言恶语，但我认为实现的可能性高于第一个假设。 从上个月开始，西方国家和日本突然表示要向阿富汗支援数亿美元资金。这可能是为了防止居民的生活陷入最恶劣的状态，但也有可能是捕捉到了社会安全网崩溃正在成为塔利班政权分裂和“伊斯兰国”势力扩张的土壤的危机感。看着前路险阻的阿富汗事态，我产生了这样的想法。“伊斯兰国”为什么如此热衷于无情的恐怖袭击？这是弱者为了对抗拥有尖端武器和强大军队的强国“唯一的抵抗手段”，这种主张也远远超过了限度。 有人说这是因为宗教热情、狂热。也许偶尔也会有少数那样的人，但热情的信徒从内心来看也并没有崇高到放弃一切牺牲的程度。难道受挫的梦想和欲望被加工成愤怒和煽动，以极端的行动迸发出来吗？我认为后者的可能性很大。这个问题不是“伊斯兰国”这种极端分子的专属。这是目前覆盖全球的21世纪的基底现象。现在是所有人都应该更加认真、迫切地正视这个问题的时代。

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