国内煤炭发电到2050年将完全取消. October. 19, 2021 07:24. by 姜恩智记者 kej09@donga.com. 国家制定了到2050年为止退出所有煤炭发电，实现韩国碳中立的目标。为此，计划首先到2030年为止，将国内排放的温室气体量减少到2018年排放量的40% 总统所属的2050碳中立委员会18日举行全体会议，审议并通过了包含上述内容的《2050碳中立方案》和《2030国家温室气体减排目标(NDC)修正案》。2050碳中立方案有2个，分为同时取消煤炭和液化天然气(LNG)发电的A方案和只取消煤炭发电的B方案。 这预示着今后30年的能源大转换。去年在国内能源发电中占最大比重(35.6%)的煤炭发电到2050年将完全消失。相反，太阳能、风力等可再生能源的比重将从去年的6.6%增加到2050年的60.9 ~ 70.8%。 此次计划将在27日的国务会议上确定。韩国政府将于下月在英国格拉斯哥举行的联合国气候变化缔约方大会(COP26)上公布《2030 NDC》。文在寅总统当天表示：“为了提高韩国经济的持续增长和国家竞争力，将迅速实现碳中立。”

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