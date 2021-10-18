梵蒂冈世界主教会议开幕，或成为天主教改革的分水岭. October. 18, 2021 10:03. by 金甲植 dunanworld@donga.com. 最近开幕的世界主教会议(代议员会议)引起了天主教界的关注。主教代议员会议是当地教会司牧者各国主教为思考教会的重大问题并向教皇咨询而举行的聚会。 10日(当地时间)，教皇方济各在罗马圣彼得大教堂(又称圣伯多禄大教堂)主持了主教代议员会议第16次定期总会开幕弥撒。他在讲论中表示：“如果不搞形式主义或不做作地与耶稣见面，那么一切都会发生改变”，并敦促世界上所有的天主教会成为“见面的匠人”。来自各大陆的男女普通信徒和修道者、新学生、司祭和主教、红衣主教等3000多人参加了当天的弥撒。这是发生新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情后，教皇厅举行的最大规模的弥撒。 圣保禄六世教皇制定的主教代议员会议自1967年在梵蒂冈举行第一次定期总会以来，一直举行3年或4年周期的定期总会。根据需要，临时总会或特别总会将以3、4周的日程举行。此次主教代议员会议将经过教区和国家、各大洲的对话和意见收集等程序后，以2023年10月梵蒂冈总会为结尾，画上完美的句号。 有人预测说，考虑到举行主教代议员会议的时间和教皇方济各已85岁高龄，此次主教代议员会议有可能成为天主教改革的分水岭。为防止司祭们对儿童实施性虐待，制定根本对策是宗教界的首要课题。最近在法国天主教会出现神职人员在过去70年里以33万名儿童为对象实施性虐待的报告后，教皇正式道歉并表示：“教会长期对这个问题置之不理的无能是我的耻辱，也是我们所有人的耻辱。”儿童性虐待问题在教会内部形成了共识，因此无论进步、保守倾向如何，都可以寻求一致的解决方法。应对气候变化和消除贫富差距也有可能从教会层面发表宣言。 但是，对女性的司祭叙品、允许司祭结婚、对同性恋者的广泛宽容将再次成为“烫手山芋”。宗教界进步集团为了社会变化和天主教影响力的增大，要求宽泛的接纳，而保守集团则反驳说：“这是破坏天主教根基的企图。” 国内天主教界也开始了主教代议员会议之旅。15日，水原教区在亭子洞主教座堂最先献上了代议员会议开幕弥撒，各教区将依次献上开幕弥撒。担任主教会事务局长的申宇植神父表示：“思考和识别各教区最需要进行的主题将成为走向共同协议教会的过程”，“期待在以面对面和非面对面、问卷调查等多种方式对话、倾听的情况下，教区分享美好的体验。”

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