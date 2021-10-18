《金融时报》：“中国8月份试射高超音速导弹……令美国大吃一惊”. October. 18, 2021 10:03. by 金祺容 kky@donga.com. 英国《金融时报》16日援引消息人士的话报道说，中国于8月秘密试射了可搭载核武器的问超音速导弹。 据《金融时报》报道，中国的高超音速滑翔飞行器（HGV）落在距离目标约32公里处。《金融时报》说：“该测试显示了中国高超音速武器的进展，令美国情报机构大吃一惊。”中国拥有高超音速导弹的事实早已为人所知，但通过此次试射，证明了中国的高超音速武器相关技术比美国所知道的要先进。中国核武器政策专家、麻省理工学院教授泰勒·弗雷布尔在接受《金融时报》采访时表示：“搭载核弹头的高超音速导弹一旦完成，美国的导弹防御体系将成为无用之物。” 高超音速导弹的速度是音速的5倍到最多20倍以上，是可以改变战争格局的被称为“改变游戏规则者”的尖端武器。弹道导弹上升至太空，画着抛物线飞行，但高超音速导弹在大气中以低轨道飞行，快速打击目标。有评价认为，这将使针对巡航导弹和弹道导弹的各国导弹防御系统失效。 高超音速导弹可以在1∼2个小时里对全世界任何地方进行打击，能够突破导弹防御网，因此美国、中国、俄罗斯等军事强国正在带头开发高超音速导弹。朝鲜也于上个月28日试射了高超音速导弹“火星-8型”，加入了竞争行列。中国曾在2019年10月建国70周年阅兵式上首次公开高超音速导弹“东风-17”。同年年底，俄罗斯实战部署了“前卫”导弹，去年成功试射了新型高超音速巡航导弹“锆石”。 有评价认为，美国最近一直在大力推进高超音速导弹的开发，但到目前为止在与中国、俄罗斯的竞争中处于劣势。美国4月进行了B-52H战略轰炸机发射高超音速导弹“AGM-183A ARRW”的试验，但未能成功。

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