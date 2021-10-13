文在寅：“迅速、彻底调查大庄洞疑惑……全力查明真相”. October. 13, 2021 07:16. by 朴孝穆记者、张宽硕记者 tree624@donga.com,jks@donga.com. 文在寅总统12日就京畿道城南市大庄洞开发特惠疑惑表示：“希望检察机关和警方积极合作，通过迅速、彻底的调查，全力以赴尽快查明真相。”上个月29日，首尔中央地方检察厅成立了“大庄洞疑惑专门调查组”。13天来，文在寅要求进行彻底的调查尚属首次。 青瓦台发言人朴京美表示，文在寅在当天上午的幕僚会议上做出了上述指示。青瓦台有关人士就文在寅的指示时间点表示：“似乎认为现在是传达意见的时候。”在国民对大庄洞疑惑的愤怒和风波不断扩散的情况下，共同民主党大选候选人决定也已于10日结束，因此文在寅在没有考虑政治因素的情况下发出了信息。 据悉，在前城南城市开发公社代理社长柳东奎被拘留等“大庄洞”争议扩大时，文在寅就想发出要求彻底调查的信息，但幕僚们认为这可能会对竞选产生影响而予以劝阻，所以放弃了这一想法。此前，青瓦台5日只发出了“认为很严重，正在观注”的原则性信息。 有分析认为，李在明候选人在共同民主党第三次选举人团投票中惨败，青瓦台可能感受到了国民舆论的严重性。但也有分析说，在前代表李洛渊阵营主张不服竞选结果的情况下，文在寅发出这样的信息，是在支持李洛渊方面。对此，青瓦台有关人士划清界限说：“这是为了在没有政治考虑的情况下查明真相。”文在寅计划近期内与李在明进行面谈。 国民力量党再次敦促实施特别检察，声称“仅靠检察机关和警方的调查已经很难查明真相”。该党首席发言人许恩雅当天通过评论尖锐地表示：“检察机关和警方调查拖沓和不得力，已浪费了近一个月时间”，“如果文总统真的有铲除文在寅政权最大腐败事件的坚决意志，应就特检问题明确表明立场。”

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