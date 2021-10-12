28比62. October. 12, 2021 07:16. . 10日公布的共同民主党总统选举候选人竞选最后一次“第三次选举人团”投票结果，完全推翻了此前的竞选趋势。在28.3%的惨败和62.37%的大胜下，京畿道知事李在明和前代表李洛渊都露出了茫然的表情。实际上，在李在明知事只剩下确定大选候选人宣言的情况下，“28比62”的投票结果表明，就连共同民主党支持层也对李在明知事关于“大庄洞事件”的主张产生了很大的不信任。 首先，在普通国民和普通党员参加的投票中，投票率达到81.39%，这一点就不同寻常。如果说第一次和第二次选举团是各竞选团队拼命募集的“组织引导”，那么在竞选最后阶段募集的第三次选举人团的“个别参与”比率更高。有24.8880万人参与其中。这就是为什么有人评价说“大庄洞民心”迟迟才得到反映的原因。 实际上，在第二次选举人团投票时，大庄洞的问题还停留在媒体提出疑惑的程度，但在第三次选举人团投票之前，情况发生了剧变。一度不愿意进行调查的检察机关2日晚正式拘留了作为城南城市开发公社代理社长担任大庄洞事业实务总负责人的柳东奎。因为涉嫌受贿和渎职。特别是，拘捕令中指出，由于没有加入收回民间企业超额利润的条款，导致火天大有方面获得4040亿韩元的过度分红，从而使城南市蒙受损失，他涉嫌“渎职”。作为大庄洞事业的“设计者”和最终管理负责人，检察机关的调查可能会指向李在明知事的不安感在泛执政圈支持层之间扩散。 面对从6日开始进行的第三次选举人团投票，李在明知事表现出“柳某不是亲信”“如果韩电职员收受贿赂，总统就会辞职吗”等断尾自保的态度。他反攻说：“大庄洞事业是成功的开发事业，应该受到称赞。”“国民力量党是一伙强盗”。但有人评价说，这种态度反而助长了国民的不信任。谁都知道大庄洞事件的本质是为什么设计利润分配结构，让民间企业获得天文数字的收益。他没有回答根本性的问题，而是强辩事业实务总负责人是“一介职员”，因此信任必然会下降。 李在明知事以前国民力量党国会议员郭尚道的儿子的“50亿退休金”为依据，将大庄洞事件定性为“国民力量党事件”，但国民却对事件的本质了如指掌。李在明知事表示：“我认为这是一种鞭策，让我谦虚努力工作。但因为野党的煽动、部分假新闻等等，因此不可能没有影响。”党内越来越多的人担心，以这种方式，不易摆脱大庄洞泥潭。

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