姆巴佩攻入制胜球，法国队夺得欧国联冠军. October. 12, 2021 07:17. by 金東昱 creating@donga.com. 法国队登上了欧洲足球联盟(UEFA)国家联赛的冠军宝座。 11日，法国队在意大利米兰举行的2020∼2021年UEFA国家联赛与西班牙队的决赛中，凭借着基利安•姆巴佩一粒进球和一次助攻的卓越表现，2比1逆转取胜。夺得2018年俄罗斯世界杯冠军的法国队，成为继2019年首届欧国联冠军葡萄牙队之后，第二个胜出国。本次比赛的冠军奖金为1200万美元(约144.7亿韩元)。 本场比赛双方的控球率完全相同，均为50%，而且两队在射门次数(法国队7次，西班牙8次)和有效射门次数(法国队5次，西班牙队4次)上也相差无几。 本场比赛西班牙队率先破门。下半场第19分钟，米克尔•奥亚萨瓦尔在与对方后卫进行肢体接触后占据射门有利位置，率先破门得分。但西班牙队的喜悦并没有持续多久。2分钟后，卡里姆•本泽马接到姆巴佩的传球，在禁区左侧起脚射门，皮球虽然碰到了对方守门员的手，但还是进入了球门。下半场第35分钟，姆巴佩攻入了反超的制胜球。虽然存在越位争议，但录像回放(VAR)判定进球有效。本泽马被评为本场比赛最佳球员，赛后他表示，“这场比赛并不容易，但球队始终没有放弃。经过耐心的传导，终于进球了，幸运也随之而来。”在另外一场争夺第3名的比赛上，意大利以2比1战胜了比利时队。

한국어