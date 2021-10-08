“韩国人是勤劳的”……美国会议员发言引发种族歧视争议. October. 08, 2021 07:31. by 金艺润记者 yeah@donga.com. 美国在野党共和党的重量级参议员格拉斯利（88岁、爱荷华州、7次当选）向首次被提名为美国联邦高等法院法官的韩裔女性、加利福尼亚北部联邦地方法院法官露茜·高（53岁）祝贺称，“韩国人拥有勤劳诚实的职业道德”，不料卷入了种族歧视争议。 据《华盛顿邮报》6日报道，格拉斯利当天在参议院司法委员会举行的高等法官人事听证会上表示：“您关于韩国的发言让我想起了我45岁儿媳的话。儿媳说：‘如果说我从韩国人那里学到了什么，那就是勤劳、诚实的职业道德。这是从无中创造很多东西的方法’。我向你和你的人表示祝贺。”对此，高法官回答说：“非常感谢。”当天，高法官表示：“朝鲜出身的母亲在20世纪70年代首次来到美国，经历了很多困难。” 格拉斯利的发言传开后，美国联邦众议院亚太裔议员团体“亚太裔党团会议”主席、华裔众议员朱迪·朱（纽约州、民主党）在推特上写道：“即使是善意，把某个人的特性与族群全体联系在一起，是一种偏见”，“把某一团体的所有成员等同起来，如同让特定人士负责别人行动的虐待。”市民团体“亚裔美国人前进的正义”也表示：“表面上温和的固定观念也会助长损害和分裂。”相反，格拉斯利议员的发言人室反驳称：“这些话不是为了侮辱谁，而是为了称赞谁。作为有韩裔儿媳的人，我只是想对高法官的移民史表示同感。” 《华盛顿邮报》指出，亚裔美国人诚实的固定观念与黑人、西班牙裔、原住民等其他少数人相比成功的可能性更大，并与顺应体制的所谓“模范少数人”概念相联系。这不仅会导致非白人之间的分裂，还会成为亚裔美国人在受到歧视时以“你们的处境不是比其他少数人好吗”的方式正当化的工具。

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