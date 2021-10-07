本托主教练将让“孙兴慜首发上场”，与叙利亚队的比赛战略是“速战速决”. October. 07, 2021 07:27. by 金東昱 creating@donga.com. 孙兴慜(29岁•托特纳姆热刺队•照片)最近非常辛苦。 《天空体育》等海外媒体6日援引国际足球球员协会(FIFPro)发行的《足球运动员的业务量报告书》报道说，孙兴慜在最近3个赛季移动了22.3637万公里，飞行时间为300小时。FIFPro报告书从2018年6月开始到2021年8月为止，以44个联赛中的265名球员为对象，根据约4万场比赛的数据进行了调查。 该报告书称：“效力于国家队的俱乐部球员们在不到5天的时间里再次参加比赛，上场45分钟以上，有可能受伤。” 最具代表性的事例是英格兰足球超级联赛(EPL)托特纳姆热刺队的孙兴慜和哈里•凯恩。孙兴慜在最近3个赛季共参加了172场比赛，其中俱乐部赛事152场，国家队比赛20场。凯恩共参加了159场比赛，其中国家队比赛31场。凯恩的总上场时间为1.4051万分钟，比孙兴慜(1.3576万分钟)还要多。 凯恩在效力于欧洲足球联盟(UEFA)所属的英格兰代表队时，移动大部分局限在欧洲。但是孙兴慜为了参加韩国国家队的比赛，往返于欧洲和亚洲大陆，移动了22.3637万公里，在飞机上度过了约12.5天时间，共300个小时。凯恩虽然飞行了123小时，移动距离仅为8.626万公里。FIFPro表示：“孙兴慜参加国家队的次数虽然比凯恩少，但移动距离却是后者的2.5倍多。” 孙兴慜为了参加2022年卡塔尔世界杯亚洲区最终预选赛与叙利亚队的A组第3轮比赛(7日)，在3日的联赛结束后，于5日急匆匆回国。孙兴慜去年6月就“过度疲劳”的争议表示：“在体力方面，有时往返于国家队会感到疲惫。长时间的飞行和适应时差并不容易”，“但总是带着激动之情和责任感来国家队报到的。我从未觉得累。”

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