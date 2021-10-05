“新车难求”，二手车出口火爆，比去年增加48%. October. 05, 2021 07:23. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 由于汽车用半导体不足，新车生产和销售停滞不前，二手车出口却迎来了好景。二手车出口规模和物量都呈现出大幅增长趋势。 据关税厅和仁川港口公社4日透露，截止到今年8月，二手车出口量为33.1559万辆，比去年同期（22.4660万辆）增长47.5%。在此期间，二手车出口量的大部分为轿车，共计26.1847万辆，大大超过了2020年的17.5293万辆和2019年的22.9444万辆。二手车业界认为，今年继国内贸易有望突破400万辆之后，出口也将超过历史最高值46.8829万辆（2019年）。相反，新车因半导体不足，现代汽车、起亚、韩国通用的生产持续出现差池，9月份海外销售比去年同期减少15.2%等，消费者很难购买的状况正在加剧。 去年因新冠疫情猖獗，二手车出口市场交易低迷。这是因为消费心理萎缩和交易相关人士的移动减少。但是今年的景气超过了疫情之前。截止到今年8月，出口金额为13.0399亿美元（1.5478万亿韩元），预计在9月份将超过2019年全年的13.8815亿美元。仁川港经手国内二手车出口量的90%，今年1∼8月有153艘汽车运输船入港，超过了2019年的123艘纪录。 二手车业界认为，2010年代韩国国产汽车的性能和便利条件大幅改善，这一期间推出的车型在二手车市场上有所增加，排气量为1500∼2000cc的小型车型今年达到二手轿车出口的65%等，日常生活看重的汽车很多，这是出口繁荣的主要原因。以利比亚、智利、约旦、土耳其、埃及等非洲、中南美、中东为中心，出口汽车销往136个国家。 二手车市场的繁荣是世界性的现象。据日本二手车出口协同组合统计，日本今年1∼7月的二手车出口量为71.1254万辆，比去年同期增加26.2%。日本积极攻略世界上只有25%采用右舵方向盘的国家，每年出口100多万辆二手车。仁川港口公社看准二手车出口的繁荣，确保了更多的二手车停放场，并为顺利运输二手车开设道路等，展开了支援工作。 二手车业界表示，“二手车出口可以增加修理汽车所需的国产配件的需求等，对汽车业界有所帮助，”并强调，“为了顺利出口，需要政策支援”。

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