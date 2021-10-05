朝鲜时隔55天恢复单方面切断的南北通信线路，反复的“软硬”手段. October. 05, 2021 07:24. by 朴孝穆记者、李恩泽记者 tree624@donga.com,nabi@donga.com. 朝鲜4日再次恢复了因反对8月韩美联合军事演习而单方面中断的南北通信联络线路。朝鲜时隔55天再次接答了韩方的通话尝试。 韩国统一部当天表示：“上午9时，随着南北共同联络事务所开始通话，南北通信联络线路得以恢复。”韩国国防部也于当天上午9时宣布，东部和西部海域地区的军事通信线路完全恢复，所有功能恢复正常。但是，朝鲜没有回应旨在防止西海海上偶发性冲突设立的舰艇间热线——国际商船共通网进行的试验通信。 决心在文在寅总统任期末恢复韩朝关系的青瓦台表示，随着通信线路的恢复，为打开对话渠道奠定了基础。但是，朝鲜仅在上个月就4次发射导弹，采取了特有的“软硬兼施战术”，因此，青瓦台对后续韩朝合作措施持慎重态度。青瓦台相关人士表示，“政府的立场由统一部和国防部进行了说明，”没有进一步谈及。 统一部当天表示：“政府希望通过南北间通信联络线路的稳定运营，尽快重启对话，开始履行南北协议等恢复南北关系问题和落实韩半岛和平的实质性讨论，并取得进展。”就韩朝恢复通信线路问题，美国国务院发言人当地时间3日表示：“我们强烈支持南北合作，相信这是在韩半岛营造更稳定环境的重要因素。” 随着通信线路的恢复，青瓦台计划准备离散家属视频会面、实务及高层视频会谈等韩国政府当初计划的后续措施。据悉，政府正在考虑防疫合作、新冠病毒疫苗等人道主义援助。 但是，对于南北首脑会谈，青瓦台的反应是“目前没有可以提及的部分”。这是因为，虽然执政圈部分人士提出了以明年2月北京冬奥会为契机举行韩朝首脑会谈的可能性，但很难接受朝鲜提出的“取消双重标准和敌视政策”的先决条件。朝鲜当天再次开通通信线路时再次向政府施压说：“应该努力先行解决打开今后光明前途所需的重大课题。”

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