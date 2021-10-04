“学习是寻找神赋予人类的使命的过程”. October. 04, 2021 07:09. by 田彩恩记者 chan2@donga.com. “这本书讲述了我最古老的故事” 上月30日出版新刊随笔《关于信任的人》(长河出版社)的梵蒂冈大法院律师韩东日(51岁)表示：“书中包含了有关自己15岁接受洗礼后开始的生活的问题。”他的前作《拉丁语课》(长河出版社)不仅是拉丁语，还囊括了希腊、罗马时代的文化等，2017年售出35万册以上，成为畅销书。 他在担任天主教司祭的2010年成为罗马梵蒂冈大法院的“Rota Romana”律师，这是韩国人首次担任该职务。上月，他时隔21年辞去司祭职务，重新回归普通信徒的身份，专心进行执笔活动。即使没了司祭的职务，但他梵蒂冈律师的身份依然会保留。1日，记者在东亚日报采访室见到了他。 “我认为宗教是一个花园。虽然很漂亮，但只有管理员想种的花和树。在天主教的庭院里消受了数十年，现在想在自然中自由学习。” 他计划不再进行大学讲课，只专注于研究和写作。他放弃司祭身份仍坚持学习的理由是什么？他拿出犹太人的故事说：“学习是寻找神赋予人类的乐谱(使命)的过程。”不仅寻找乐谱并不容易，而且学习用什么乐器、如何演奏该乐谱的过程也不简单，因此学习永无止境。他说：“只有通过学习努力寻找自己的真实面貌，才能找到乐谱和乐器。” 在新刊中，他讲述了自己对宗教如何给人类带来幸福和喜悦、人类如何误解神等长期苦恼的想法。他强调说，比起对神的赞美，对邻居的怜悯和关爱更重要。一味热衷于赞美的人一不小心就会因为没有得到充分的赞美而使神变成生气的存在。“使神变得神圣，使神变得狭隘，这都取决于人类。” 他打动了很多读者的心，但始终拒绝成为某人的导师。对于“希望读者拥有什么样的生活态度”的提问，他做出了这样的回答。“在耶路撒冷的沙漠上行走时，原来的路，前面的人开出的路，随着风沙消失了。沙漠的向导不是地上的路，而是天上的星星。希望大家在人生的沙漠中寻找自己的星星，而不是追赶别人。”

한국어