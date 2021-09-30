大庄洞疑惑既是房地产事件也是法律事件. September. 30, 2021 07:22. . 在大庄洞开发事业疑惑中，出现了检察官、法官出身的卸任官员法律顾问。他们主要是由“火天大有”股东金万培的人际关系组成。金万培从2004年开始，直到最近因疑惑浮出水面而辞职为止，一直担任法律界记者。女儿以“火天大有”员工的身份进入公司、自己又购买了大庄洞公寓的前特别检察官朴英洙，在李在明违反《选举法》事件中主导大法院无罪判决的前大法官权顺日，在崔顺实干预国政事件中担任崔顺实律师的李敬在律师等，都是顾问团的一员。还有传闻称，顾问团多达30人，因此，目前尚未浮出水面的顾问名单令人好奇。 金万培毕业于成均馆大学东洋哲学系。在检察机关中，成均馆大学出身的人不多，因此他与成均馆大学法学院出身的特搜部检察官、曾担任青瓦台民政首席秘书的郭尚道议员的关系似乎非常特别。郭尚道议员的儿子进入“火天大有”工作6年，退休后得到了50亿韩元。“火天大有”的咨询律师姜灿佑律师是有着特搜通经历的检察长出身、曾担任过李在明胞兄强制住院事件的律师。甚至出现了前检察总长尹锡悦的名字。金某的姐姐在2年前购买了尹前总长父亲的房子。这是偶然还是有其他内幕，还有待观察。 大庄洞开发事业民间方面的核心，除了金某之外还有房地产专门律师。他们就是设计大庄洞开发收益的民官分配结构的南旭律师和在同一法务法人工作的赵贤成律师等。他们与金某及其家人及熟人等一起参与了“天下同人”投资，获得了巨大的收益。作为律师，应该同时追求营利和公益，但却超越了营利，表现出了投机的姿态。 南旭律师在2015年因涉嫌大庄洞开发腐败而接受调查时，起诉他的人是姜律师，辩护他的人是朴英洙前特检和赵贤成律师。在曾担任城南市市长的京畿道知事李在明违反《选举法》事件中，主导无罪判决的权前大法官和为他辩护的姜律师被聘请到“火天大有”，这很有可能是对李知事方面的照顾。到处都出现了曾担任官员的法律界人士，超越了单纯的房地产事件，甚至出现了法律界事件的样子。 大庄洞事业在民间方面由“火天大有”和官方由城南市下属的城南城市开发公社主导。检察机关直到昨天才开始对“火天大有”和城南城市开发公社进行扣押搜查，迟来的扣押搜查引起了不断的批评。在检察机关着手调查之前，不是警察国家调查本部的龙山警察署已经连续5个月对这一重大疑惑进行了搓揉。这是朝野双方都有关联的事件。如果检警的调查不能充分消除疑惑或在朝野中支持某一方，那么今后的调查本身接受检验的一天必将到来。

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