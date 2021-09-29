登上国内最高龄“李尔王”宝座的李顺载：“演艺生涯的最后一部大作”. September. 29, 2021 07:20. by 金基润记者 pep@donga.com. 迎来演技人生65周年的大演员经常受到同事们的提问。“你现在更想演绎的作品是什么？” 李顺载(86岁•艺名李纯才)每次都选择话剧《李尔王》。最终他登上了国内最高龄李尔王的宝座。28日，在首尔瑞草区艺术殿堂仁春艺术厅举行了话剧《李尔王》的记者招待会上，作为主演兼艺术总监参加的李顺载说：“常常有人说‘老人作为主角出现的戏才是李尔王不是吗’已成为公论，于是我站上了舞台。这是在演技人生中没有做过的作品”，“虽然也担心是不是蛮勇，但是将以毕生最后一部大作的觉悟去面对。”他笑着说：“演莎士比亚作品的机会并不多。因为不知道这样的机会什么时候还会到来，所以剧本融化在嘴里，睡觉时台词也会跳出来，非常熟悉。” 负责作品的李铉雨导演(顺天乡大学英美学系教授)也参加了当天的座谈会。他负责导演和翻译多部莎士比亚作品，在国内被称为“莎士比亚大师”。李导演说：“在欧洲黑死病蔓延的时期，莎士比亚在被隔离在家的情况下写了《李尔王》。在原著中也出现了黑死病对少数人、穷人造成更大损失的时代状况。对于现在的观众，作品也能带来很大的启示。” 《李尔王》被评价为莎士比亚四大悲剧中最具压倒性优势的作品。李顺载展现了拥有一切的绝对权力者，瞬间失去一切，坠入深渊，变成疯子老人的李尔王。李顺载选择了消除一切的正面进攻法。他将原样保留3小时20多分钟的原著分量，在23次全部演出中独自负责李尔王的角色。他说：“这段时间因为条件原因，省略原著的李尔王舞台有很多。此次将原封不动地再现服装和化妆，从这一点来看具有重大意义。” 由冠岳剧团和艺术殿堂共同企划的此次舞台，包括崔钟律、朴龙洙、金仁洙、林大一等中坚演员在内，苏有珍、李妍熙、吴静妍等人也将出演。李顺载说：“莎士比亚戏剧的核心是语言。虽然因为有很多复合用语和修饰语，所以很难，但是正在与年轻演员一起集中精力准确地传达原著的台词”，“将充满活力地准备，好好跑完全程。” 演出时间10月30日至11月21日，首尔艺术殿堂CJ土月剧场。门票4万~ 9万韩元。8岁儿童可观看。详情咨询：02-580-1300

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