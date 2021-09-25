美国国会建议在平泽美军基地设立“印太情报据点”. September. 25, 2021 07:43. by 金民 kimmin@donga.com. 美国参议院军事委员会当地时间22日提交《2022会计年度国防授权法案》，向美国国防部建议“在京畿道平泽市汉弗莱斯基地设立统合管理美军在印度太平洋地区收集的各种军事情报的情报融合中心”。法案还说，名为“黑帽”的情报融合中心将由美国陆军管辖。 “黑帽”可能会集中处理与朝鲜、中国有关的情报。英国剑桥郡莫尔斯沃斯的美国空军基地也从2005年开始运营收集北大西洋公约组织成员国和俄罗斯相关政府的“北约情报融合中心”。“黑帽”情报融合中心的建设费用为1.49亿美元（约1750亿韩元）。根据《韩美防卫费分担金特别协定》，美军基地内的各种建设费用必须由韩国承担，因此，这笔钱也应该由韩国政府支援。

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