徐彩贤夺得攀岩世锦赛难度攀岩项目金牌. September. 23, 2021 09:10. by 金東昱 creating@donga.com. 韩国攀岩运动的“希望之星”徐彩贤(18岁•新亭高中•乐斯菲斯Athlete队)获得了2021国际攀岩运动联合会(IFSC)世界锦标赛难度攀岩项目的金牌。 22日，在俄罗斯莫斯科举行的世界锦标赛难度攀岩女子组决赛中，徐彩贤成功登顶，甩掉纳特莉亚•格罗斯曼(美国)、劳拉•罗戈拉(意大利•以上37支撑点)获得了冠军。难度攀岩(又称“先锋攀岩”)是一种较量在规定时间内爬上多少高度的项目(如运动员的攀爬高度相同，速度最快者将获胜)。 这是徐彩贤首次在世界锦标赛上获得金牌。这也是继金子仁(33岁)在2014年世锦赛上夺冠后韩国女选手第二次在世界锦标赛上夺冠。 在预赛中以并列第1名的成绩进入27人角逐的半决赛的徐彩贤，在半决赛中也成功晋级，参加了8人入围的决赛。在决赛上，徐彩贤作为最后一位攀登者登场，并成为唯一成功登顶的选手，获得了冠军。 徐彩贤在抱石攀岩(bouldering•以最少次数的尝试攀爬多种路线的项目)预赛中，排在并列第37位，未能参加决赛。她没有参加速度攀岩(两位选手比拼谁更快爬上15米攀岩墙的项目)。 国际奥委会(IOC)通过官方推特表示，“经过惊人的登顶，徐彩贤在难度攀岩女子组决赛上成为唯一一名成功登顶的选手。参加2020东京奥运会的徐彩贤成为了难度攀岩项目的新冠军。”徐彩贤在赛后发表感想说：“在世界锦标赛上获得的第一枚奖牌就是金牌，非常高兴，从预赛到决赛，我完成了所有路线，感觉更好。” 与世锦赛不同，东京奥运会只进行了将速度攀岩、难度攀岩、抱石攀岩三个项目的成绩加在一起的一个联合项目。在东京，徐彩贤以速度攀岩第8位、抱石攀岩第7位、难度攀岩第2位的成绩，排在所有选手的第8位(112分)。徐彩贤在最后的难度攀岩项目中，向第36个支撑点伸出双手时掉落，如果再抓住3个支撑点，完成38个以上的支撑点，就能获得铜牌。 通过此次金牌，徐彩贤摆脱了东京奥运会的遗憾，获得了争夺2024年巴黎奥运会奖牌的自信。在巴黎奥运上，速度攀岩和抱石攀岩、难度攀岩项目将分开进行。有评价称，难度攀岩最强的徐彩贤非常有可能进入奖牌榜。

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