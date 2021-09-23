未接种疫苗者的预约率为1.2%……鼓励接种将决定“与新冠共存”成败. September. 23, 2021 09:11. by 金素英记者 ksy@donga.com. 韩国22日引进了政府直接签约的美国辉瑞公司的新冠病毒疫苗462.5万剂。包括这些剂量，实际进入韩国的新冠疫苗共7385.5万剂。这在政府签约的1.9490亿剂中占37.9%。从25日开始，将通过与英国的“疫苗互换”，将追加进口100万剂辉瑞疫苗。从23日开始，将再次进行大规模接种。专家们认为，为了实现以日常生活和防疫相协调为目标的“与新冠共存”，应该进一步提高接种速度。 据中央防疫对策本部22日透露，截至当天零时，第一剂接种率为71.2%。实现了当初的目标“中秋节前第一次接种率达到70%”。但仍有不少人不愿意接种疫苗。防疫当局从18日起以未接种者577.5860万人为对象接受预约。虽然也有长假的原因，但是4天里预约者只有70862名（1.2%）。未接种者的预约截止日期为30日。为了实现政府提出的新目标——80%的接种率，他们参与接种非常重要。 即使是为了应对“与新冠共存”，也要增加接种者。据中央防疫对策本部统计，最近2周（8月29日~ 9月11日），20895名18岁以上确诊患者中有18755名（89.8%）是“不完全接种”。这是完全没有接种疫苗或只接种1剂或2剂后不足14天的情况。梨花女子大学木洞医院呼吸内科千恩美教授表示：“至今未接种疫苗的‘不动层’不容易说服”，“政府应该考虑对疫苗副作用等安全性进行更积极的说明，并扩大对异常反应的治疗援助等方案。” 另外，考虑到来自印度的“德尔塔毒株”等变异病毒的扩散趋势，接种疫苗更为重要。目前，在新冠确诊患者中，德尔塔毒株感染者占98.2%，“第一剂接种率70%”的目标是在德尔塔毒株流行之前制定的。中央灾难安全对策本部第一总管协调官姜道泰（音）也在当天的本部会议上强调说：“根据外国研究，原有新冠病毒在无症状状态下传播病毒的时间为0.8天，但德尔塔变异为1.8天。” 韩国政府计划在10月份向越南支援100万剂以上的疫苗。这是韩国首次向其他国家供应新冠疫苗。疫苗种类尚未确定。

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