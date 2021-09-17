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月之歌
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月之歌
Posted September. 17, 2021 07:41
Updated September. 17, 2021 07:41
月之歌. September. 17, 2021 07:41. . 明月几时有？把酒问青天。不知天上宫阙，今夕是何年。我欲乘风归去，又恐琼楼玉宇，高处不胜寒。起舞弄清影，何似在人间。（上阙） 转朱阁，低绮户，照无眠。不应有恨，何事长向别时圆？人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全。但愿人长久，千里共婵娟。（下阙） ——《水调歌头》苏轼（1037∼1101）
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明月几时有？把酒问青天。不知天上宫阙，今夕是何年。我欲乘风归去，又恐琼楼玉宇，高处不胜寒。起舞弄清影，何似在人间。（上阙）
转朱阁，低绮户，照无眠。不应有恨，何事长向别时圆？人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全。但愿人长久，千里共婵娟。（下阙）
——《水调歌头》苏轼（1037∼1101）
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