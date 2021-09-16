野兽与睡美人. September. 16, 2021 07:30. . 月圆之夜，一个女人睡在沙漠之中。她手里拿着拐杖，旁边放着曼陀铃和陶制水瓶。身躯庞大的狮子过来嗅了嗅，陡然令人有点紧张。女人真的会安然无恙吗？ 2米多长的这幅巨画是被称为超现实主义之父的亨利·卢梭的代表作。卢梭在巴黎做了22年海关工作，49岁退休后成为专业画家。虽然从40岁开始抽空画画参加了“安德方堂”展，但人们嘲笑他是“海关人员”或“周日画家”，不予以承认。因为他没有学过绘画，不擅长表现色彩、比例和远近法。但卢梭坚信自己是伟大的画家。虽然不是画得很像，但在观察对象后，增加想象力，独创性地绘画，对此很有自信。虽然没去过外国旅行，但他比当代任何画家都擅长处理异国主题。 在巴黎植物园和万国博览会上看到的异国植物和动物成了最佳模特。他在53岁时画的这幅画中，可能是亲自观察狮子、乐器和女人的衣服后画的。由于描绘成亲密的朋友的猛兽和女人的肤色，这幅画经常被解释为法国对非洲殖民地的统治。象征着戴着和平主义和保护者面具接近的帝国主义。 画家的意图是什么呢？据卢梭介绍，画中的女人是流浪的曼陀铃演奏家，因疲惫不堪而陷入沉睡。路过的狮子闻到了味道，但绝不会伤害女人。隐隐照耀的月光将狮子和女人之间的紧张感转化为平静而童话的氛围。幸运的是愉快的结局。也许画家是想传达保护弱者的信息，即，即使是饥饿的猛兽，也不会碰睡着的食物。 美术评论家

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