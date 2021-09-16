被C罗的射门击中的女工作人员晕倒在地. September. 16, 2021 07:31. by 金東昱 creating@donga.com. 克里斯蒂亚诺•罗纳尔多(36岁•曼联)通过“失误”证明了自己的射门能力很强。 15日，C罗在瑞士伯尔尼举行的2021-2022赛季欧洲足球联盟(UEFA)冠军联赛(UCL)小组赛F组首轮与年轻人队(瑞士)的客场比赛中首发出场。 赛前热身的C罗朝着球门练习射门。这时，一脚射门飞出球门，飞向观众席附近的女性比赛安保人员。被球击中的女保安就这样倒下了。急救人员跑过去，C罗也带着惊慌的表情前往女保安那里观察了一段时间。在确认女保安没事后，C罗再次进入球场热身。比赛结束后，他向该女保安赠送了自己的球衣，表达了歉意。 当天，C罗在上半场第13分钟接到队友布鲁诺•费尔南德斯的传球，直接射门破门。这是他身穿曼联队(英格兰)的队服，时隔12年132天攻进的欧冠联赛进球。当天的比赛是C罗参加的第177场欧冠比赛，追平了此前由卡西亚斯(退役•西班牙)保持的欧冠联赛最多参赛记录。虽然曼联队在C罗效力的2007~2008赛季获得了欧冠联赛冠军，但在他2009年7月离开球队前往皇家马德里队(西班牙)后，球队十多年来一次也没有登上过冠军宝座。 曼联队在上半场第35分钟，艾伦•万比萨卡被主裁判直接出示红牌罚下场，面临了危机。最终，在下半场第21分钟被莫乌米•恩加马莱乌和下半场第50分钟被乔唐•西巴切乌接连进球，以1比2负于对手，爆出了大冷门。 另外，拜仁慕尼黑队(德国)在西班牙巴塞罗那举行的欧冠联赛E组首轮比赛中，凭借罗伯特•莱万多夫斯基的两粒进球，客场以3比0完胜梅西(巴黎圣日耳曼队)离开的FC巴塞罗那队(西班牙)。

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