台风“灿都”17日通过南海…济州-南部将遭遇300毫米的水炸弹. September. 15, 2021 07:32. by 宋慧美记者 1am@donga.com. 据预报，第14号台风“灿都”(CHANTHU•柬埔寨的一种花名)将于17日经过南海，向济州和南部地区投下最大300毫米的“水炸弹”。但是，随着灿都在18日东移，预计中秋节长假期间(18日至22日)韩半岛将摆脱台风的影响。 据气象厅14日透露，当天下午3时，台风灿都正在中国上海东南方向约280公里附近海域向东南方向移动。目前，灿都的中心气压为975hPa(压强单位，百帕)，最大风速为每秒35米。 气象厅预测，台风将在上海附近停留至16日上午，下午开始向韩半岛方向移动。气象厅预测，灿都在经过济州西南方向的海面之后，将于17日下午抵达釜山以南约50公里附近海域。临近韩半岛时，台风的强度将保持在中等以下程度。 据预报，随着台风的移动，到15日为止，济州降雨量将达到100~200毫米(多的地方在300毫米以上)，全南圈、庆南南海岸降雨量为20~80毫米(多的地方早120毫米以上)，庆南圈、全北南部、庆北圈南部降雨量在10~40毫米。 预计16日和17日，济州将迎来50~150毫米(多的地方在300毫米以上)的强降雨。全南南海岸和庆尚海岸、智异山附近也有50~150毫米(多的地方在250毫米以上)的降雨。特别是，在这一期间，可能会有每小时最大降水量达80毫米以上的强降雨地区。 济州和南海、庆尚东海内，有的地方最大风力可达每秒40米。据预测，灿都在经过南海后，将于18日凌晨从郁陵岛、独岛东南方向海上离开。

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