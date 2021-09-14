阿富汗特别贡献值解除自我隔离. September. 14, 2021 07:54. by 金泰成记者 kts5710@donga.com. “真心感谢给予我们爱的韩国所有国民。以后想和孩子们在这里幸福地生活。” 上个月进入韩国的390名阿富汗特别贡献者结束了为期两周的自我隔离，从10日开始在忠北镇川郡国家公务员人才开发院临时生活设施生活。这些特别贡献者们在13日的联合采访中表达了这样的感谢。 在阿富汗巴格拉姆韩国医院工作的A某(40岁)说：“因为长期和韩国人一起工作，所以对韩国文化很熟悉。能够过上安全的生活，非常感谢。”在韩国职业训练院担任计算机相关教授的B某(37岁)说：“今后想和孩子们在韩国幸福地生活。” 目前，特别贡献者可以在建筑物内自由移动楼层、房间。每天还向他们提供1小时设施内的户外活动时间。截止到22日，结束外国人登记程序和体检后，将接受韩国语等社会适应教育。 据法务部透露，他们将在共同生活5个月后走向社会。法务部相关人士解释说：“现在计划在临时生活设施再停留6周，然后物色其他共同生活场所并移动”，“我们的目标是他们具备经济自立能力。”法务部决定赋予特别贡献者自由就业的居住(F-2)长期滞留资格签证，并着手修改相关法律。

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