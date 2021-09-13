国内股票引入小数点买卖制度…能以一杯咖啡的价格购入的“最高股”. September. 13, 2021 07:39. by 李相桓记者 payback@donga.com. 每股超过100万韩元的“(股市)最高股”也将开启可以以一杯咖啡的价格购买的通路。因为从明年第三季度(7~9月)开始，将允许以小数点为单位购买韩国国内股票的“小数单位交易”。 12日，韩国金融委员会表示，在国内外股票交易中，将改变制度，允许小数单位交易。所谓小数单位交易是指，不是像现在这样以1股为单位购入股票，而是像0.1股这样以小数点为单位进行交易。 目前，股票小数单位交易仅限于韩国投资证券、新韩金融投资等2家证券公司。金融当局计划，在韩国委托结算院准备基础设施，并允许希望开展该服务的证券公司以小数点为单位进行国内股票交易。例如，LG生活健康(138.7万韩元•以10日收盘价为准)等每股超过100万韩元的“最高股”也可以以0.01股(1.3870万韩元)为单位低价购买。 原来的商法规定，股票交易基本单位为1股，原则上不能以小数为单位进行交易。金融委员会决定将其指定为对小数单位交易给予例外认可的革新金融服务。因为他们认为有必要降低价格昂贵的优良股票的投资门槛，扩大小额投资者的投资机会。 为此，将利用信托制度。例如，如果2名投资者分别购买了0.3股和0.6股特定股票，证券公司就会追加交易0.1股，制造1股后购买相关股票。如果这时以小数为单位进行交易，虽然投资者的表决权不被认可，但可以获得红利。国内股票小数单位交易有望在明年第三季度左右实施。以海外股票为例，计划年内追加接收希望证券公司，扩大以小数点为单位进行的交易。目前海外股票小数单位交易可以达到小数点以下六位数单位。预计，国内股票的小数单位交易也将维持类似的水平。据金融委员会透露，两家证券公司的海外股票小数单位交易业绩(累计)从2019年开始到今年6月末，新韩金融投资为2.7亿美元(约3159亿韩元)，韩国投资证券为7.5亿美元(约8775亿韩元)，高于当初的预期。 如果允许小数单位交易，投资者有望更加活跃地进行股票投资。因为每只股票所需的最少投资金额会降低，所以用小额交易股票也很容易。也有期待认为，投资者可以轻松进行小额分散投资，从而提高投资组合的稳定性。资本市场研究院金融产业室室长李孝燮(音)表示：“小额投资者可以比以前更加活跃地投资相对安全但价格昂贵的绩优股(蓝筹股)，投资稳定性将会提高。” 金融委员会将从下个月开始接受希望展开小数单位交易的证券公司的申请，为期2个月。金融委员会表示：“将在一定时期内运营革新金融服务，观察其成果，研究通过修改资本市场法实现制度化的方案。”

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