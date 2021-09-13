怀念动画片. September. 13, 2021 07:40. . “好吧，好吧，世界对我开放/相比挫折更喜欢挑战的世界/好吧，好吧，把世界抱在我怀里/明天的我一切都会改变。” ——卡通动画片《微笑的世界》片尾曲（申东植改编） 早上去学校见朋友，在操场上玩耍，吃中午配餐，再去某个地方热闹。太阳落山了就得回家。因为晚饭。电视动画片比晚饭更重要。 动画片是像我这样的“90后”集体记忆的重要媒介。我敢说，对我们来说，动画片比以前和以后的一代更特别。因为我们是电视动画片的黄金期和迎来尾声的一代。 对于在摆脱了外汇危机的韩国社会充满希望的氛围中度过童年的他们来说，手画体尚存的二维（2D）漫画是最后的模拟文化。开始直接进口的高水平的日本动画片，考虑到韩国情绪的细腻的改编和配音演员们卓越的演技。但现在所有这些条件都变了，未来日益不安。现在“90后”就像“失乡民”一样怀念模拟的童年。 小时候可以看动画片的“Youtube”是展示“90后”认为失去的“故乡”的博物馆。在这里，他们抚平不安，讨论希望和挫折，寻找共识。 如果上一代讲述“相比挫折更喜欢挑战的世界对我开放”的故事，可能会被称为“老家伙”。有些人指责青年层愤世嫉俗，经常厌恶。这在很大程度上也是事实。但现在的青年们还是害怕受到伤害的带刺的人。内心仍然有一种“明天的我一切都会改变”的情绪。

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