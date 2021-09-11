“即使实施With-Corona，在室内相当长一段时间内也要戴口罩”. September. 11, 2021 07:32. by 金素英记者 ksy@donga.com. 随着新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫苗接种率的提高，韩国国内对防疫和日常生活共存的“With-Corona”的关注也越来越大。据中央事故处理本部透露，据调查，七成以上国民赞成转换为With-Corona。但也有人指出，这种期待引发了大大小小的误会。通过专家和防疫当局的说明，依次整理了围绕With-Corona的疑问。 最常见的误解是，预计With-Corona转换后，“保持社交距离”等防疫措施将暂时解除。例如，很多人期待从11月初开始取消口罩或聚会限制。专家和防疫当局一致认为“不可能”。首尔大学医学院医疗管理系教授金允(音)表示：“即使放宽防疫措施，通过应对危重症患者剧增的‘紧急应对体制’，保持社交距离体系本身也应部分保留。”嘉泉大学医学院预防医学系教授郑在勋也表示：“应该逐步放宽保持社交距离等级，并掌握对确诊患者规模产生的影响。” 防疫当局也十分警惕急剧的防疫放缓期待。中央事故处理本部社会战略班班长孙永来最近表示:：“随着保持社交距离的长期化，疲劳感增大，对同时发生的变化的期待正在增大”，“在预防接种扩大、住院率和重症化率、死亡率下降时，应该逐步实现(向With-Corona的)转换。”因此，政府认为“With-Corona”一词可能会引起防疫紧张感的缓和，正在使用“阶段性日常恢复”等用语。 虽然有很多人希望摘掉口罩，但预计这一时期也不会很快到来。特别是，预计今后在室内相当长一段时间内还需佩戴口罩。疾病管理厅厅长郑银敬7日出席了国会预算结算特别委员会全体会议，并强调：“室内戴口罩需要坚持到最后，直到更安全为止。” 还有人主张，如果转换为“With-Corona”，就没有必要管理确诊人数的增加。也就是说，只管理危重症患者或死亡者，而不是确诊患者。对此，首尔大学医学院预防医学系教授洪润哲表示：“如果确诊患者增加，其中危重症患者和死亡者人数也将随之增加”，“必须同时努力减少确诊患者人数。” 但是，有人指出，像现在这样每天“直播”新增确诊患者数的方式值得思考。金教授建议道：“如果像现在这样继续公布每日新增确诊病例数，必然会出现‘确诊病例增加，政府是干什么的’的意见”，“有必要考虑每天公布重病患者或死亡人数，一周只公布一次确诊病例数的方式。” 韩国政府正研究计划从10月底开始适用With-Corona。但前提条件是“9月防疫状况适度稳定时”。也就是说，包括本月小学、初中、高中开学、大学开学、中秋连休等在内，今后一个月将是向With-Corona转换的重要关口。

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