“露西·高”成为第一位韩裔女性美国联邦高等法院法官. September. 10, 2021 07:31. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 美国拜登政府提名韩裔女性、加利福尼亚北部联邦地方法院法官露西·高（韩国名高惠兰，53岁）为第九联邦上诉（高等）法院法官。如果通过参议院的批准，将诞生第一位韩裔女性美国联邦高等法院法官。这是继理查德·尼克松政权时期被提拔为美国第一个亚裔联邦高等法院法官的赫伯特·崔（1916~2014年）之后第二位韩裔美国联邦法官。 白宫当地时间8日发布报道资料表示，将指定露西·高为第九联邦上诉法院法官，特别提到她是第一位担任联邦高等法院法官的韩裔女性，并强调说，“拜登总统履行了在法院体现美国多样性的承诺”。 露西·高是1968年在首都华盛顿出生的第二代韩裔，在哈佛大学先后攻读社会学和法学院。她曾在参议院司法委员会担任女性法律和公共政策委员，还曾担任加利福尼亚州检察官助理。她后来移职到民间，在硅谷的著名律师事务所担任律师。2008年，她被加州州长阿诺德·施瓦辛格选为圣塔克拉县的高等法院法官。2010年，时任总统贝拉克·奥巴马任命她为联邦地方法院法官，创下了第一个韩裔联邦地方法院法官的记录。她与丈夫加利福尼亚州大法官马里亚诺·弗洛伦蒂诺·凯亚尔（49岁）育有两个子女。 她在律师事务所担任律师时，面对硅谷的大型信息技术企业，积累了专利及商法领域的专业性。以此为基础，在担任法官时也负责三星和苹果尖锐争吵的专利诉讼，引起了关注。她在2014年接受了陪审团关于三星侵犯苹果专利3项、苹果侵犯三星专利1项的判决。 在此次提名之前，她于2016年2月被奥巴马政府提名为第九联邦上诉法院法官。当时在在野党共和党掌握的参议院没有得到批准，第二年3月参议院任期结束后，提名也自然失效。这是第二次指名。美国联邦上诉法院共有13个，第九联邦上诉法院管辖加利福尼亚、亚利桑那、俄勒冈、华盛顿、阿拉斯加、夏威夷等西部地区。

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