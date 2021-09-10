政府研究医护人员、教师等10月以后“义务接种疫苗”的方案. September. 10, 2021 07:31. by 柳根亨 noel@donga.com. 韩国政府正在研究将医疗人员和疗养医院从业人员等新型冠状病毒肺炎(COVID-19)高危职群的部分疫苗接种义务化的方案。这是因为他们认为，即使国民整体接种率上升，如果高危人群感染持续下去，将很难实现“With-Corona” (阶段性恢复日常)的转变。 政府相关人士9日表示：“政府内部正在讨论10月份全体国民70%完成疫苗接种后，与很多人接触的特定职群义务接种疫苗的问题。”这里提到的特定职业人群是，一旦感染，危重症患者就会增加或担心大规模扩散的医疗人员、疗养医院从业人员、教职员等。 政府正在研究不给未接种疫苗者提供防疫缓和优惠的方案。今后，政府正在研究降低“保持社交距离”防疫等级，增加允许私人聚会的人员或重开室内体育设施、淋浴场等，将其对象限制在接种完成者的方案。 美国加利福尼亚州等疫苗接种率较高的发达国家也已经开始实行各职群的疫苗义务化。60%的国民已完成疫苗接种的以色列，最近连日来再次出现史上最多确诊患者等，随着确诊患者增加，主要国家陆续展开了研究。 截至9日0时，国内新增新冠肺炎确诊病例2049例，连续两天超过2000例。特别是首都圈确诊患者达1418人(69.2%)。

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