宗教极端主义. September. 07, 2021 07:58. . “哈桑竭尽全力占据阿拉穆特周边地区。既通过传教占领，也通过杀戮、麻醉、掠夺和战争占领不被甜言蜜语所迷惑的地区。” 哈桑·伊·萨巴（1148？-1124）是伊斯兰历史上最神秘、最残酷的教派阿萨辛派的创始人。阿萨辛派是伊斯兰教派中少数派什叶派中强硬派伊斯玛伊尔派的分支。他们肆无忌惮地针对反对派进行暗杀和恐怖袭击。最具代表性的暗杀手法是，接近目标人物，作为邻居、心腹、仆人等忠诚的人物潜伏起来，一旦接到命令，就毫不犹豫地果断执行。如果长时间一起生活，可能会产生感情，在杀害问题上犹豫不决或改变想法，但阿萨辛派从来不会。 这种可怕而不变的信念使阿萨辛派更加恐怖。难以相信这一信念的人相信哈桑使用了神秘的手法或幻觉给年轻人洗脑。 也许他们就是“伊斯兰国”和“基地”组织的始祖。有人问，为什么穆斯林唯独如此固执，不能抛弃信念驱使的暴力呢？与其说是穆斯林的原因，不如说是传播到了这种倾向和文化很强的地区，结合了文化和宗教这两种强烈的倾向。 当然，这里也有伊斯兰的传统和律法保存着部落时代传统的情况。全盛时期的伊斯兰文明形成了智慧、合理、高度的城市文化，但其外围有数千年不变的沙漠部落和孤立地区。哈桑的根据地阿拉穆特位于里海南端险峻的埃尔堡兹山脉。从这里往正东走1000公里就是阿富汗。 封闭的文化和受害意识将自己的问题归咎于世界，将新潮流视为恶，让人相信只要消除恶，就能恢复安乐的生活。任何宗教都有极端主义。问题的本质不是宗教，而是封闭性

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