韩国军方事实上已经完成潜射导弹的开发…世界上第八个拥有国. September. 07, 2021 07:58. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 据悉，韩国军方最近成功完成了潜射弹道导弹开发的最终阶段——潜艇试射。潜射导弹是从难以探测的潜艇发射的典型战略武器，被称为可以推翻战场版图的“游戏规则改变者”。朝鲜去年和今年公布了新型潜射导弹，加快了开发威胁韩美的非对称战略武器的步伐，在这种情况下，韩国也成为世界上第八个拥有潜射导弹的国家。 据防产业界相关人士6日透露，韩国国防科学研究所最近在3000吨级潜艇1号舰“岛山安昌浩舰”发射潜射导弹的两次非公开试射均获得成功。据悉，潜射导弹的核心技术“冷发射”成功启动。“冷发射”是指，在发射井中用空气压力将导弹推出水面后，点燃导弹发动机。相关人士表示：“本月中旬结束第三次也是最后一次的试射后，将进入量产、实战部署阶段。”最后一次试射将在忠南泰安国防科学研究所安兴试验场近海非公开进行。 潜射导弹技术开发通常分为地面试射、水中试射、潜艇试射3个阶段。韩国军方去年底成功进行地面试射，今年完成了利用驳船在浅水中发射的第二阶段水中试射。可搭载6枚潜射导弹的韩国军第一艘3000吨级潜艇“岛山安昌浩”号于8月13日开始服役，加快了相关技术开发的步伐。目前拥有潜射导弹的国家有美国、俄罗斯、英国、法国、印度、中国、朝鲜等。

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