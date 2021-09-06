请热情招待陌生人. September. 06, 2021 07:32. . “要亲切。因为你遇到的所有人，他们每个人都在经历着艰苦的战斗。”—作者不详 当悲伤和愤怒从心底像岩浆一样涌上心头时，让人联想起了一篇文章。据说是柏拉图的文章，但并不确定。当因为太生气，连朝他人微笑的心的闲暇都没有的时候，就会反复念着这篇文章，并安慰自己。给我带来伤害的那个人，今天，不，一生都在不停地进行艰苦的战斗。每当遇到对我不友善的人和批评我的人,我就会以自己的方式看待那篇文章。尽管如此，还是亲切一点吧。即使天塌下来，也要亲切。那些令我悲伤的人，比起对我表露的敌意，或许承受了千倍的痛苦。 记者在巴黎的书店“莎士比亚书店(Shakespeare and Company)”见到了与这篇文章像双胞胎一样的句子。“请热情招待陌生人。”2015年巴黎恐怖袭击事件发生后，对于到处都带着枪的警察们来说，这就像是沙漠中的绿洲。 当悲伤达到极点时，我想起尼采的一篇更狠毒的文章。“凡杀不死我的，会使我更强大。”所以，一定要像对待他人一样，也亲切地对待自己。为了可怜的我们，如果我不支持你的话，这个世界上就无处可依，比想象中还要可怜。把我送进激烈的人生战场时，每当我离开家时，我就会像抱着最爱娃娃的孩子一样，泪眼汪汪地抚摸我爱的文章。读过之后立马来劲，泪水戛然而止，又涌上能忍受痛苦的力量。所以，我耀眼的朋友，不要害怕。我们的爱终究会赢的。我们温暖的内心终将战胜所有的憎恶和偏见。

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