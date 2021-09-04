钢琴家赵成珍：“现在好像可以重新演奏此前回避的肖邦作品了”. September. 04, 2021 07:34. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. “2015年肖邦国际钢琴比赛夺冠后，我怕被人刻上‘肖邦(特别擅长演奏某作曲家曲目的)专家’的烙印，所以一直在处理其他作曲家的作品。我想现在可以重新演奏肖邦的作品了。” 钢琴家赵成珍(27岁•照片)时隔9个月将再次登上国内舞台。最近推出DG(德意志留声机)第五张唱片的他将于4日以全北全州为起点，在首尔、大邱、全南丽水等7个城市举行独奏会。专辑中收录了肖邦的4首谐谑曲和肖邦2号钢琴协奏曲等。在演奏会上，他将演奏肖邦的4首谐谑曲和拉威尔《夜之幽灵》等。 3日，在首尔艺术殿堂举行记者见面会的赵成珍表示：“演奏肖邦2号谐谑曲时，与指挥家郑明勋、恩师申秀晶老师产生了缘分，因此对我来说是一首特别的曲子。”对于肖邦第2号协奏曲，他表示，“第二乐章是肖邦创作的作品中最美的部分。这是一首比1号协奏曲更细腻的曲子。” 他说：“不久前，我还有‘想在卡内基音乐厅演奏’等目标，但现在已经没有了。我的目标是，开展好的演奏时感到幸福，演奏时更加满意”，并表示下一张专辑将收录亨德尔等巴洛克作曲家的作品。 首尔演奏会将于7日在艺术殿堂音乐厅举行。18日将在同一地点举行返场演奏会，并通过NAVER TV进行收费转播。

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