拜登在从阿富汗撤军的第二天表示：“现在应该应对中俄等新威胁”. September. 02, 2021 07:28. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 美国总统拜登宣布阿富汗战争结束，并强调现在是应对中国、俄罗斯等美国面临的21世纪威胁的时候了。 拜登在美国完成从阿富汗撤军一天后的当地时间8月31日在白宫发表对国民演说。他表示：“世界正在改变。我们正在与中国进行严重的竞争，并在应对俄罗斯的挑战，还要应对网络攻击和核扩散。”他还表示：“没有比中国和俄罗斯更喜欢美国在阿富汗陷入另一个10年的泥潭的国家。我们应该表现出应对2021年新挑战的力量。” 拜登强调有必要集中精力应队中国这一美国的最大威胁而不是中东。他强调：“现在是翻过过去20年的外交政策一页的时候了。”拜登在演讲中明确表示，其外交政策方向是，美国要摆脱“世界警察”的角色，以国家利益为基础，集中应对现在和未来的外交安保威胁。分析认为，他提及“核扩散”的部分，可能是考虑到了中国和朝鲜等国的核威胁不断扩大的情况。 当天，白宫就朝鲜重启宁边核设施的动向表示，“（对朝鲜接触的）大门敞开着”，再次提及了同朝鲜对话的必要性。白宫发言人普萨奇在新闻发布会上就“是否有与金正恩接触的新尝试”的提问答称：“我们的提议是无论何时何地都要在没有前提条件的情况下会面。”正在访美的韩半岛和平交涉本部长鲁圭德当天在华盛顿特派记者会上表示：“韩美两国正在就可以共同推进的对朝人道领域等与朝鲜有关的多种方案进行磋商，两国的共同立场是，做好一切准备，一旦朝鲜响应就可以推进。”

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