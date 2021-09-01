Coupang考虑引进“物流自动化”. September. 01, 2021 07:24. by 史志远记者 4g1@donga.com. Coupang正在考虑在国内物流中心引进挪威企业“自动存储（AutoStore）”的物流自动化系统。“自动存储”是像Coupang一样由孙正义总裁领导的软件银行的愿景基金投资的企业。 据流通业界8月31日透露，Coupang将在国内三四处物流中心引进“自动存储”的物流自动化系统。“自动存储”是1996年成立的挪威公司，发明了“立体型自动存储系统”。 如果Coupang和“自动存储”之间的合作成功，将成为愿景基金投资企业的第一个合作事例。愿景基金向Coupang投资30亿美元（约3.48万亿韩元），持有33%的股份。今年4月，愿景基金以28亿美元（约3.25万亿韩元）收购了“自动存储”40%的股份。因此有分析认为，孙正义可能是想把机器人技术嫁接到流通企业，从而提高物流效率。Coupang表示：“无法正式确认。”

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