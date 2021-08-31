第100期光化门留言板上的BTS歌词. August. 31, 2021 07:32. by 金紫炫记者 zion37@donga.com. “我们纵情起舞，无需他人准许。” 迎来第100期的“光化门留言板”上，留下了防弹少年团(BTS)亲自写的希望信息。 教保生命30日表示，在首尔钟路区光化门教保生命大厦光化门留言板(字板)上挂上了BTS写的文句。教保生命办公楼外墙上挂着的光化门留言板，从1991年开始每年4次，每个季节都会以30多字的简短文字向市民们传达着震撼的信息。为纪念第100期，此次留言板以比原来大11倍的超大型版面制作而成。长90米、宽21米、总面积1890平方米，是篮球场(420平方米)的4.5倍。 BTS亲自写的这段文字原封不动地燃起了他们歌曲《Permission to Dance》中的希望信息。其含义是，虽然新冠肺炎疫情大流行导致制约增加，但寻找在压抑和疲惫中也能感受到自由的东西。据悉，BTS对延续30多年的光化门留言板的社会文化价值产生了共鸣，并参与了此次合作。 BTS的7名成员在通过光化门留言板官网公开的祝贺视频中表示：“我认为，舞蹈是无需得到任何人的准许，能够随心所欲去做的自由”，“希望大家可以找到能够感受到各自自由的东西，在文中的下划线上表现属于各位的自由。”

한국어