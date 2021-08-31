法务部的对策是“强化脚链材质”. August. 31, 2021 07:32. by 柳原模 onemore@donga.com. 韩国法务部部长朴范界30日就切断电子脚链(定位电子装置)、杀害2名女性后逃跑的姜某(56岁)事件道歉说：“向国民们道歉。”法务部似乎考虑到后续影响，在姜某自首一天后发表了防止电子脚链损毁的对策。 朴部长当天在去政府果川办公大楼上班的路上会见记者时表示：“对于电子监督对象犯下了可怕罪行这件事，我向国民表示歉意。”同时他还强调，“物质和人力仍然存在局限”，“为了电子监督制度能划时代地防止罪犯的再犯，各种预算人员、我们内部的组织文化变化等也需要同时跟进。” 在随后举行的法务部新闻发布会上，还公开了防止电子脚链损毁的对策。法务部首先表示，将引进比现有材质更坚固的束带(裹住脚踝的固定装置)，以应对电子脚链的损坏。法务部自2008年引进电子脚链制度以来，共6次强化了材质。尽管如此，截至今年8月，仍持续发生13人切断电子脚链等损毁事件。 法务部决定，如果损坏电子脚链，将加强处罚力度。根据现行电子装置安装等相关法律，佩戴电子脚链的人随意损坏脚链时，可以处以7年以下有期徒刑或2000万韩元以下的罚款。尽管如此，因涉嫌损坏电子脚链而被起诉的这些人，平均只被判处不到一年的刑罚。法务部还表示，如果发生毁损，为了迅速抓捕，将扩大与警方的信息共享范围等，改善互助体系。 但是，这种对策是在没有具体预算确保等计划的情况下匆忙制定的。只是重复了原则性的对策，法律界批评说这是“盲目的对策”。

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