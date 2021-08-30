喀布尔第二声爆炸声不是因为恐怖袭击而是因为中情局基地爆破. August. 30, 2021 07:26. by 兪載東 jarrett@donga.com. 逊尼派武装团体“伊斯兰国”(IS)在阿富汗首都喀布尔国际机场实施自杀式炸弹恐怖袭击的26日，现场几小时后再次传来了巨大的爆炸声。当时，很多人以为发生了第二次恐怖袭击，都感到十分恐惧。但经确认，这一爆炸声是美军在撤军过程中炸毁美国在阿富汗的中情局(CIA)基地时发出的。 《纽约时报》28日援引美国官员的话报道说，美军自行炸毁了被称为“老鹰基地(Eagle Base)”的喀布尔机场外围的中情局基地。这是为了防止美军机密情报和最新军事装备进入塔利班手中而采取的措施。 此前，美国国防部于26日在喀布尔发生自杀式炸弹恐怖袭击后曾表示“共发生过两次袭击”，但第二天又更正说“只发生过一次恐怖袭击”。但是，由于没有明确提及第二次爆炸声的真面目，因此引发了众多的猜测。也就是说，第二次爆炸声是炸毁CIA基地后发出的声音。 该基地由砖瓦工厂改造而成，从阿富汗战争初期开始使用。起初规模很小，后来还负责训练阿富汗情报机关的反恐部队。据悉，虽然长达20年的战争期间一直在使用，但由于美国维持高度保密，当地居民对基地的真实身份几乎一无所知。 该基地的设计几乎不可能让外部人员渗透进来。约3米高的墙围住了基地，厚厚的铁门只在车辆进入时暂时打开，然后迅速关闭。进入内部的车辆也要经过三次检查站接受搜查。 《纽约时报》报道说：“CIA基地的爆破是事先计划好的，与造成180多人牺牲的喀布尔机场爆炸事件没有关联。”

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