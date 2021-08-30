“孙纳尔多”将在英超赛场与偶像同场竞技…C罗转会曼联. August. 30, 2021 07:27. by 兪載泳 elegant@donga.com. 孙兴慜(29岁•托特纳姆热刺队)将与众人羡慕的对象“超级明星”克里斯蒂亚诺•罗纳尔多(36岁)在英超(EPL)舞台上对决，上演梦幻般的场面。 曼联俱乐部28日通过官方网站表示，已经与C罗达成了合同。曼联向尤文图斯俱乐部支付了1280万英镑(约205亿韩元)的转会费，成功引进了里奥内尔•梅西(巴黎圣日耳曼)的竞争对手大牌球星。2003年当时18岁的C罗从里斯本竞技俱乐部(葡萄牙•现葡萄牙体育)转会到曼联，一直效力到2009年并跻身世界明星行列，12年后他将重返英超舞台。 预计这将成为孙兴慜的又一次动力。孙兴慜在希望之星时期，被效力于曼联的C罗的球技所吸引，梦想成为世界级足球选手。像C罗一样，孙兴慜18岁时在欧洲顶级联赛德甲赛场出道(汉堡队)，之后在英超舞台上成为“世界级球员”，他的风格与C罗相似，有着“孙纳尔多”的外号。 孙兴慜在2015年接受欧洲足联(UEFA)主管的球迷采访时称赞说：“喜欢罗纳尔多踢球的方式。”去年9月，他在接受汽车专业YouTube频道《Motorgraph》采访时也曾表示，“从小开始，我的偶像就始终如一地都是C罗”；今年1月他在接受在线视频服务(OTT)“亚马逊Prime Vide Sports”采访时，在被问及“如果有5分钟时间，想见的人”时，他回答说，“我想见C罗。我想和他认真讨论一下如何训练等事情”，表现出了不变的粉丝心。 孙兴慜和C罗很有可能在两队展开本赛季首场对决的10月31日相遇。到目前为止，两人共在比赛中相遇过两次。在C罗效力皇家马德里队的2017~2018赛季UEFA冠军联赛小组赛比赛中，C罗踢满全场，孙兴慜在下半场第44分钟替补上场，一起奔跑了4分多钟。C罗效力尤文图斯队的2019年，在赛季前友谊赛国际冠军杯(ICC)上，两人在上半场45分钟的时间里展开了进球对决。上半场结束后，孙兴慜与C罗交换了球衣。 C罗在曼联队效力期间，在292场比赛中攻入118球，帮助球队赢得了3次英超冠军、1次欧洲冠军联赛冠军等。

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