元喜龙正式宣布参加下届总统竞选. July. 26, 2021 07:52. by 尹多彬记者 empty@donga.com. 国民力量党所属的济州道知事元喜龙25日表示，“将还原文在寅政府的一切”，正式宣布参加总统竞选。 元喜龙当天在通过Youtube频道“元喜龙TV”进行直播的记者会上表示：“国民力量党是大选中的挑战者和在野党。在以往大选中失败过的人是不行的。必须由最干净、最年轻、最具有革新精神的人展开斗争。” 元喜龙当天提出了100万亿韩元规模的“大胆的恢复工程”作为核心公约。他表示：“在我就任的第一年，将用50万亿韩元，向因新冠疫情遭受损失的小工商业者和个体户提供全额援助。今后将制定每年10万亿韩元的五年预算。”他还说：“对于在成长的阴影下受苦的弱者，国家将在家庭、教育、就业等各个领域都积极作为”，与党内出现的“小政府论”划清界限。 元喜龙说：“我认为在野党的最终候选人是元喜龙和前检察总长尹锡悦，我党的最终候选人是我元喜龙。”他还说：“在保守正统性方面，我比刘承旼议员有优势，而在中立和扩张性方面，我比洪准杓议员有优势。” 针对国民力量党代表（党首）和尹锡悦方面围绕是否入党正在展开神经战一事，元喜龙表示：“尹（锡悦）前总长是对抗政权镇压、以孑然一身留下政权交替火种的人，在野圈折腾他是不可取的。” 在谈及辞去道知事一职的时间时，元喜龙表示：“将在顺利度过（新冠危机）关口之后，看着济州道政府的指挥体系是否已经打好巩固，尽快了结此事。”元喜龙当天任命三选前议员金容泰为竞选团队总管。

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