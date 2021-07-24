美国国务院的评价：“要想在韩国搞经营，要做好上法庭的心理准备”. July. 24, 2021 07:16. . 美国国务院前天发布的《2021投资环境报告》指出，进军韩国的外企经营者很容易受到逮捕、起诉等法律风险。这一报告对170个国家进行了分析，是为了供想要在外国投资的美国企业参考而制定的，从中可以看出各国的经营环境对企业有多么亲和。 该报告对韩国应对新冠疫情的方式、政治稳定、公共安全、世界水平的社会基础设施和熟练工人等给予了肯定评价，也详细指出了法律、规制方面存在的问题。报告特别就法律体系表示：“外国企业的韩国分公司首席执行官必须从法律上对公司的所有行为负责，有时还可能因违反公司法规而被捕或被起诉。”这是在警告：诸如韩国通用汽车公司总经理因涉嫌非法派遣而两年两次被禁止出境等，在发达国家罕见的对外国人首席执行官采取刑事措施，在韩国可能会经常发生。 报告还指出，在韩国，80%的法律在没有严格的影响评价的情况下，以议员立法的形态被立法化。据称，有时在不听取业界、当事人充分意见的情况下，公布法律施行令。意思是说，由于韩国内部的政治、社会原因，国会和政府突然实施预想不到的法律和执行令，可能会使事业环境发生剧变，因此要小心。 韩国的规制竞争力在发达国家中处于最下位圈，这种说法并非最近才出现。问题是，如果发生工人死亡事故等重大灾害，就对业主和经营负责人处以“1年以上徒刑、1亿韩元以上罚款”的严重刑事处罚。实施《重大灾害处罚法》等，从企业角度来看，管制环境正在进一步恶化。甚至有言论称：“由于首席执行官法律责任过重，没有人愿意来担任韩国分公司总经理，令海外企业非常苦恼。” 最近两年，外国人对韩国的直接投资连续减少的原因是恶劣的规制环境、较高的法人税等。但执政党却表示将进一步强化修改尚未实行的《重大灾害处罚法》，加快加强规章制度的步伐。如果以这种方式发展下去，不仅很难吸引外国企业，而且很难阻止韩国企业转移到海外。

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